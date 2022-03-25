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Орбан ответил на призыв Зеленского

Пятница, 25 марта 2022, 23:23

Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз отказался помочь Украине с оружием и поддержать эмбарго на газ и нефть из РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан не писал на своей странице в factbook.

"Мы не допускаем вовлечение Венгрии в войну – мы не посылаем войска и оружие в Украину. Я повторил это даже при президенте Зеленском. Венгрия для нас на первом месте", - пишет он.

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Как уточняет Onet.pl, Виктор Орбан лично прокомментировал призывы украинского президента. По его словам, такие требования противоречат интересам Венгрии, а санкции против российской энергетики способны замедлить или даже остановить венгерскую экономику.

Напомним, президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм относительно вступления Украины в Евросоюз и колебавшихся по этому вопросу.

В частности, Зеленский обратился на саммите к премьеру Венгрии Виктору Орбану, напомнив ему об истории Венгрии времен гитлеровской Германии.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что его страна не изменит своего решения по поставкам оружия Украине и санкциям против российских энергоносителей.

Позже министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Будапешт на министерскую встречу стран "Вышеградской четверки" из-за сопротивления Венгрии в вопросах помощи Украине.

Темы: ВенгриявойнаЗеленский
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