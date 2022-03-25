Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розголошення інформації зривало контракти на постачання зброї – Міноборони

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 березня 2022, 23:24
Розголошення інформації зривало контракти на постачання зброї – Міноборони
фото: armyinform

Міністерство оборони повідомляє про зірвані контракти на постачання зброї через заздалегідь оприлюднену інформацію, яка дозволяла "ворогу коригувати свої дії".

Джерело: Заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "У нас було вже декілька прикрих фактів, коли люди з радощів, з вдячності тій чи іншій країні намагалися написати про те, що готується допомога ось така-то, що Україні нададуть таку-то зброю чи таку амуніцію, і потім через ворожі дії Російської Федерації у нас зривалися контракти та постачання.

Реклама:

І тому в умовах війни ми сьогодні намагаємося мінімізувати витік інформації про те, яка допомога нам надається. Крім того, що нам перешкоджають в укладенні цих контрактів і в поставці самої допомоги... це дає можливість ворогу коригувати свої дії".

"Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про пересування, місцезнаходження українських військ, про бойові дії, про те, приміром, що зайнятий якийсь рубіж, але війська там не закріпилися. Якщо цю інформацію подають до того, як подав офіційно Генеральний штаб, за це буде наставати кримінальна відповідальність".

"Тому ми повинні всі розуміти, що про бойові дії, які тривають зараз, не можна говорити, поки не оприлюднить Генеральний штаб. Як би нам не хотілося оці проміжні перемоги всім разом озвучити й радіти їм".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Маляр нагадала, що відповідно до закону, який ухвалила Верховна Рада, за поширення несанкціонованої інформації про міжнародну військову допомогу, а також за оприлюднення до офіційного повідомлення Генерального штабу ЗСУ інформації про пересування, місцеперебування, бойові дії українських військ запроваджено кримінальну відповідальність.

За її словами, є приклади, зокрема по Київській області, коли очевидці виклали позитивну, здавалося б, інформацію, але це була незавершена оборонна операція, "і насправді це загрожує збільшенням втрат особового складу та активізує надмірно противника".

Теми: Міноборонизброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Міноборони
Арахамія сказав, коли Рада голосуватиме за зміну міністра оборони
Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова на Умєрова: Потрібні нові підходи
Міноборони змінило наказ про ВЛК, розширивши межі придатності до служби
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: