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Разглашение информации срывало контракты на поставку оружия – Минобороны

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 марта 2022, 00:24
фото: armyinform

Министерство обороны сообщает о сорванных контрактах на поставку оружия из-за заранее обнародованной информации, которая позволяла "врагу корректировать свои действия".

Источник: Замминистра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "У нас было уже несколько досадных фактов, когда люди из радости, из благодарности той или иной стране пытались написать о том, что готовится помощь вот такая-то, что Украине предоставят такое-то оружие или такое снаряжение, и потом через враждебные действия Российской Федерации у нас срывались контракты и поставки.

И потому в условиях войны мы сегодня стараемся минимизировать утечку информации о том, какая помощь нам оказывается. Кроме того, нам препятствуют в заключении этих контрактов и в поставке самой помощи... это дает возможность врагу корректировать свои действия".

"Верховная Рада проголосовала за закон, устанавливающий уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о передвижении, местонахождении украинских войск, о боевых действиях, о том, например, что занят какой-то рубеж, но войска там не закрепились. Если эту информацию подают до того, как подал официально Генеральный штаб, за это будет наступать уголовная ответственность".

"Поэтому мы должны все понимать, что о продолжающихся сейчас боевых действиях нельзя говорить, пока не обнародует Генеральный штаб. Как бы нам ни хотелось эти промежуточные победы всем вместе озвучить и радоваться им".

Детали: Маляр напомнила, что в соответствии с законом, принятым Верховной Радой, за распространение несанкционированной информации о международной военной помощи, а также за обнародование к официальному сообщению Генерального штаба ВСУ информации о передвижении, местонахождении, боевых действиях украинских войск введена уголовная ответственность.

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По ее словам, есть примеры, в частности, по Киевской области, когда очевидцы изложили положительную, казалось бы, информацию, но это была незавершенная оборонная операция, "и на самом деле это чревато увеличением потерь личного состава и активизирует чрезмерно противника".

Темы: Минобороныоружиевойна
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