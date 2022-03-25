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Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону

П'ятниця, 25 березня 2022, 23:44

Росія стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону з Україною.

Джерело: Генштаб ЗСУ на Facebook.

Дослівно: "Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. (...) Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються)".

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Деталі: У Харківській області російські війська обмежують пересування цивільного населення, встановлюючи мережу блокпостів.

Також окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь із залученням підрозділів Росгвардії.

На Волинському напрямку наступальних дій росіяни не здійснювали. Залучення окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь до агресії проти України залишається ймовірною.

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На Поліському напрямку російські війська продовжували здійснювати вогневий вплив на підрозділи українських військ в окремих районах.

На Сіверському напрямку противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів. Продовжував укріплення своїх позицій та вогневий вплив на окремі підрозділи Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку, в районі міста Суми, основні зусилля зосереджував на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів; в районі міста Харків продовжує спроби блокування українських підрозділів та намагається проводити демонстраційні дії, наносить ураження інфраструктурі та оборонним об’єктам міста.

Намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм за рахунок переміщення додаткових підрозділів та техніки.

На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку війська РФ вживають заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Теми: Росіявійна
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