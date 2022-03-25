Генштаб: РФ стягивает дополнительные артиллерийские подразделения к границе

Россия стягивает дополнительные артиллерийские подразделения к границе с Украиной.

Источник: Генштаб ВСУ на Facebook.

Дословно: "В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. (...) В качестве особенности следует отметить перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной (данные уточняются)".

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Детали: В Харьковской области российские войска ограничивают передвижение гражданского населения, устанавливая сеть блокпостов.

Также оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь с привлечением подразделений Росгвардии.

На Волынском направлении наступательных действий россияне не совершали. Привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины остается вероятным.

На Полесском направлении российские войска продолжали оказывать огневое влияние на подразделения украинских войск в отдельных районах.

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На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занятых рубежей. Продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, в районе города Сумы, основные усилия сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей; в районе города Харьков продолжает попытки блокирования украинских подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города.

Пытается нарастить усилия на направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении войска РФ принимают меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.