Генштаб: РФ стягивает дополнительные артиллерийские подразделения к границе
Россия стягивает дополнительные артиллерийские подразделения к границе с Украиной.
Источник: Генштаб ВСУ на Facebook.
Дословно: "В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. (...) В качестве особенности следует отметить перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной (данные уточняются)".
Детали: В Харьковской области российские войска ограничивают передвижение гражданского населения, устанавливая сеть блокпостов.
Также оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь с привлечением подразделений Росгвардии.
На Волынском направлении наступательных действий россияне не совершали. Привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины остается вероятным.
На Полесском направлении российские войска продолжали оказывать огневое влияние на подразделения украинских войск в отдельных районах.
На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занятых рубежей. Продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины.
На Слобожанском направлении, в районе города Сумы, основные усилия сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей; в районе города Харьков продолжает попытки блокирования украинских подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города.
Пытается нарастить усилия на направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.
На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Южнобужском направлении войска РФ принимают меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.