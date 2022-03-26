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Британія блокує виробництво російських дронів

Анастасія КалатурСубота, 26 березня 2022, 00:30

Британія запровадила санкції проти російської компанії "Кронштадт", що є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших БПЛА.

Джерело: розвідка Міноборони Британії

Деталі: Ці системи широко застосовуються на війні Росії в Україні.

Як повідомляється,  українська ППО майже напевно обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому Росія, швидше за все, була змушена натомість використати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей.

Загалом у санкційному списку - 65 фізичних та юридичних осіб. Як зазначається, ці санкції завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його здатність компенсувати втрати БПЛА.

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Теми: РосіясанкціїВелика Британія
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