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Британия блокирует производство российских дронов

Анастасия КалатурСуббота, 26 марта 2022, 00:30

Британия ввела санкции против российской компании "Кронштадт", являющейся основным производителем российского беспилотника "Орион" и других БПЛА.

Источник: разведка Минобороны Британии

Детали: Эти системы широко применяются на войне России в Украине.

Как сообщается, украинская ПВО почти наверняка ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на них и истощению мощностей.

Всего в санкционном списке – 65 физических и юридических лиц. Как отмечается, эти санкции нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его способность компенсировать потери БПЛА.

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Темы: РосcиясанкцииВеликобритания
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