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Шмигаль закликав мерів всього світу допомагати українським містам

Світлана КізіловаП'ятниця, 25 березня 2022, 23:57

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав мерів по всьому світу надавати українським містам гуманітарну допомогу та кошти на відновлення.

Джерело: Шмигаль, якого цитрує Укрінформ

Пряма мова: "Міжнародна фінансова підтримка. Працюємо з усіма країнами та організаціями, щоб така підтримка надавалася безперервно. Обговорюємо з усіма нашими партнерами та друзями майбутній план відновлення України. Мова йде і про конфіскацію російського майна, і про інвестиції у відбудову нашої країни. Хочу звернутись не тільки до урядів країн-партнерів, а й до мерів європейських та інших міст по всьому світу. Зараз росія руйнує наші міста і містечка, як це робили нацисти 80 років тому.

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Ми закликаємо вас: поновлюйте традицію міст-побратимів, допомагайте українським містам гуманітарною допомогою та коштами на відновлення. Це велика справа".

Деталі: За його словами, Україна сьогодні є центром світової боротьби за свободу та ідеали 21 століття.

Шмигаль наголосив, що зараз з Україною весь світ, тож ми обов’язково переможемо. "Бо ми незламні Дякую всім, хто сьогодні на фронті й у тилу наближає цю перемогу! Слава українцям! Слава Україні!" - додав Шмигаль.

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Теми: місцева владавійна
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