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Шмигаль призвал мэров всего мира помогать украинским городам

Светлана КизиловаПятница, 25 марта 2022, 23:57

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал мэров по всему миру оказывать украинским городам гуманитарную помощь и средства восстановления.

Источник: Шмигаль, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Международная финансовая поддержка. Работаем со всеми странами и организациями, чтобы такая поддержка оказывалась непрерывно. Обсуждаем со всеми нашими партнерами и друзьями предстоящий план обновления Украины. Речь идет и о конфискации российского имущества, и об инвестициях в восстановление нашей страны. Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов во всем мире. Сейчас Россия разрушает наши города и города, как это делали нацисты 80 лет назад.

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Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-побратимов, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами восстановления. Это великое дело".

Детали: По его словам, Украина сегодня является центром мировой борьбы за свободу и идеалы 21 века.

Шмигаль подчеркнул, что сейчас с Украиной весь мир, поэтому мы обязательно победим. "Ибо мы несокрушимые Спасибо всем, кто сегодня на фронте и в тылу приближает эту победу! Слава украинцам! Слава Украине!" – добавил Шмигаль.

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Темы: местная властьвойна
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