Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль призвал мэров всего мира помогать украинским городам

Светлана КизиловаСуббота, 26 марта 2022, 00:57

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал мэров по всему миру оказывать украинским городам гуманитарную помощь и средства восстановления.

Источник: Шмигаль, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Международная финансовая поддержка. Работаем со всеми странами и организациями, чтобы такая поддержка оказывалась непрерывно. Обсуждаем со всеми нашими партнерами и друзьями предстоящий план обновления Украины. Речь идет и о конфискации российского имущества, и об инвестициях в восстановление нашей страны. Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов во всем мире. Сейчас Россия разрушает наши города и города, как это делали нацисты 80 лет назад.

Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-побратимов, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами восстановления. Это великое дело".

Детали: По его словам, Украина сегодня является центром мировой борьбы за свободу и идеалы 21 века.

Шмигаль подчеркнул, что сейчас с Украиной весь мир, поэтому мы обязательно победим. "Ибо мы несокрушимые Спасибо всем, кто сегодня на фронте и в тылу приближает эту победу! Слава украинцам! Слава Украине!" – добавил Шмигаль.

Темы: местная властьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области

На переговорах в Беларуси у 3 человек были симптомы отравления, включая Абрамовича – СМИ

видеоИрпень освободили от оккупантов – мэр

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни

Мариуполю нужна полная эвакуация: это порядка 160 тысяч людей – мэр

Все новости...
местная власть
Херсонщина: подал в отставку и исчез глава поселка Нижние Серогозы
Большинство депутатов горсовета Энергодара сложили мандаты
В Херсоне на здании горсовета снова вывесили флаг Украины
Последние новости
22:05
В Донецкой и Луганской областях ВСУ уничтожили 12 танков и 10 БМП россиян
21:59
На торгах Мосбиржи появятся российские бумаги из иностранных юрисдикций
21:56
Укроборонпром переносит заводы, весь документооборот – вне Украины
21:38
Глава МИД Британии: мы не должны позволить продать Украину
21:32
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед
21:21
Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области
21:18
В Раде зарегистрировали законопроект о запрете пророссийских партий
21:10
Оккупанты похитили мужчину в Сумской области и допрашивали в Киевской
21:03
Украина планирует экспортировать электроэнергию в Польшу
20:58
Как сопротивляться оккупантам – бойцы ССО разработали практическое руководство
Все новости...