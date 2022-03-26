"Треба готуватися" – очільник Сумщини про можливу ворожу хіматаку

Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький розповів, як планує готувати область до можливої хімічної атаки з боку ворожих російських військ.

Джерело: відеозвернення Живицького

Пряма мова: "Питання, яке останнім часом дуже активно обговорюється і в міжнародному середовищі, і в нас у регіоні відносно того, що ворог може застосувати хімічну зброю, можливо, ядерну зброю…

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Ми бачимо, що розвідки провідних країн світу говорять про таку ймовірність.

Нам треба бути готовими до всього…

Ми обов’язково оприлюднимо інформацію, як себе поводити в разі хімічної загрози, загрози хімічної атаки.

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Ми сподіваємося і молимося, щоб цього не відбулося, але треба готуватися.

Ми зараз працюємо над тим, щоб забезпечити мешканців Сумської області хоча б частково… щоб була можливість видати протигази, засоби захисту…"

Деталі: Живицький звернувся з проханням до волонтерів і всіх, хто допомагає в забезпеченні Сумської області бронежилетами, касками, так само допомогти засобами захисту: спеціальними протигазами, респіраторами, масками, які можуть врятувати життя під час можливої хімічної атаки.

Глава Сумщини висловив сподівання, що світова спільнота завадить Росії використати хімзброю в Україні, але наголосив, що підготованими і захищеними українці почуватимуться впевненіше.