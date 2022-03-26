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"Треба готуватися" – очільник Сумщини про можливу ворожу хіматаку

Ольга Глущенко Субота, 26 березня 2022, 01:28
Живицький, фото: facebook

Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький розповів, як планує готувати область до можливої хімічної атаки з боку ворожих російських військ.

Джерело: відеозвернення Живицького

Пряма мова: "Питання, яке останнім часом дуже активно обговорюється і в міжнародному середовищі, і в нас у регіоні відносно того, що ворог може застосувати хімічну зброю, можливо, ядерну зброю…

Ми бачимо, що розвідки провідних країн світу говорять про таку ймовірність.

Нам треба бути готовими до всього…

Ми обов’язково оприлюднимо інформацію, як себе поводити в разі хімічної загрози, загрози хімічної атаки.

Ми сподіваємося і молимося, щоб цього не відбулося, але треба готуватися.

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Ми зараз працюємо над тим, щоб забезпечити мешканців Сумської області хоча б частково… щоб була можливість видати протигази, засоби захисту…"

Деталі: Живицький звернувся з проханням до волонтерів і всіх, хто допомагає в забезпеченні Сумської області бронежилетами, касками, так само допомогти засобами захисту: спеціальними протигазами, респіраторами, масками, які можуть врятувати життя під час можливої хімічної атаки.

Глава Сумщини висловив сподівання, що світова спільнота завадить Росії використати хімзброю в Україні, але наголосив, що підготованими і захищеними українці почуватимуться впевненіше.

Теми: Сумська областьвійна
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