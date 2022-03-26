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"Надо готовиться" – глава Сумщины о возможной вражеской химатаке

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 марта 2022, 01:28
Живицкий, фото: facebook

Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий рассказал, как планирует готовить область к возможной химической атаке со стороны вражеских российских войск.

Источник: видеообращение Живицкого

Прямая речь: "Вопрос, который в последнее время очень активно обсуждается и в международной среде, и у нас в регионе, что враг может применить химическое оружие, возможно, ядерное оружие…

Мы видим, что разведки ведущих стран мира говорят о такой вероятности.

Нам нужно быть готовыми ко всему…

Мы обязательно обнародуем информацию, как себя вести в случае химической угрозы, угрозы химической атаки.

Мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло, но нужно готовиться.

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Мы сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить жителей Сумской области хотя бы частично... чтобы была возможность выдать противогазы, средства защиты..."

Детали: Живицкий обратился с просьбой к волонтерам и всем, кто помогает в обеспечении Сумской области бронежилетами, касками, также помочь средствами защиты: специальными противогазами, респираторами, масками, которые могут спасти жизнь во время возможной химической атаки.

Глава Сумщины выразил надежду, что мировое сообщество помешает России использовать химоружие в Украине, но подчеркнул, что подготовленными и защищенными украинцы будут чувствовать себя увереннее.

Темы: Сумская областьвойна
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