"Надо готовиться" – глава Сумщины о возможной вражеской химатаке
Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий рассказал, как планирует готовить область к возможной химической атаке со стороны вражеских российских войск.
Источник: видеообращение Живицкого
Прямая речь: "Вопрос, который в последнее время очень активно обсуждается и в международной среде, и у нас в регионе, что враг может применить химическое оружие, возможно, ядерное оружие…
Мы видим, что разведки ведущих стран мира говорят о такой вероятности.
Нам нужно быть готовыми ко всему…
Мы обязательно обнародуем информацию, как себя вести в случае химической угрозы, угрозы химической атаки.
Мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло, но нужно готовиться.
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Мы сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить жителей Сумской области хотя бы частично... чтобы была возможность выдать противогазы, средства защиты..."
Детали: Живицкий обратился с просьбой к волонтерам и всем, кто помогает в обеспечении Сумской области бронежилетами, касками, также помочь средствами защиты: специальными противогазами, респираторами, масками, которые могут спасти жизнь во время возможной химической атаки.
Глава Сумщины выразил надежду, что мировое сообщество помешает России использовать химоружие в Украине, но подчеркнул, что подготовленными и защищенными украинцы будут чувствовать себя увереннее.