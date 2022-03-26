Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Надо готовиться" – глава Сумщины о возможной вражеской химатаке

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 марта 2022, 00:28
Надо готовиться – глава Сумщины о возможной вражеской химатаке
Живицкий, фото: facebook

Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий рассказал, как планирует готовить область к возможной химической атаке со стороны вражеских российских войск.

Источник: видеообращение Живицкого

Прямая речь: "Вопрос, который в последнее время очень активно обсуждается и в международной среде, и у нас в регионе, что враг может применить химическое оружие, возможно, ядерное оружие…

Реклама:

Мы видим, что разведки ведущих стран мира говорят о такой вероятности.

Нам нужно быть готовыми ко всему…

Мы обязательно обнародуем информацию, как себя вести в случае химической угрозы, угрозы химической атаки.

ВИДЕО ДНЯ

Мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло, но нужно готовиться.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить жителей Сумской области хотя бы частично... чтобы была возможность выдать противогазы, средства защиты..."

Детали: Живицкий обратился с просьбой к волонтерам и всем, кто помогает в обеспечении Сумской области бронежилетами, касками, также помочь средствами защиты: специальными противогазами, респираторами, масками, которые могут спасти жизнь во время возможной химической атаки.

Глава Сумщины выразил надежду, что мировое сообщество помешает России использовать химоружие в Украине, но подчеркнул, что подготовленными и защищенными украинцы будут чувствовать себя увереннее.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Сумская область
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: