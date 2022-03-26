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У Вільнюсі поїзд на Калінінград проходить повз виставку фотографій війни в Україні

Анастасія КалатурСубота, 26 березня 2022, 00:25
У Вільнюсі поїзд на Калінінград проходить повз виставку фотографій війни в Україні
ФОТО: FB

У Вільнюсі поїзд у напрямку Калінінграда проходить повз виставку фотографій війни в Україні.

Джерело: голова Литовського клубу фотокореспондентів Йонас Стаселіс, AFP

Деталі: Виставка  з 24 фотографій була встановлена ​​на платформі транзитних поїздів. Зображення розміщені на висоті вікон вагонів. На знімках є напис "сьогодні Путін убиває мирне населення України. Ви згодні з цим?".

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Пряма мова Йонаса Стаселіса: "Ми вибрали зображення, які емоційно передають похмуру реальність, з якою зіткнувся народ України…   Ми хочемо широко поширити інформацію про те, що у вільній країні немає порятунку від реальності".

Довідково: Литва дозволяє 100 поїздів з російськими пасажирами на місяць слідувати в та з Калінінграда відповідно до спеціальної домовленості між Литвою, ЄС та Росією. На вокзалі у Вільнюсі пасажирам із ЄС дозволено зійти з поїзда, але пасажири з Росії мають залишитись у ньому. Угода про транзит триває попри санкції проти Росії.

Теми: РосіявійнаЛитва
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