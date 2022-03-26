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В Вильнюсе поезд на Калининград проходит мимо выставки фотографий войны в Украине

Анастасия КалатурСуббота, 26 марта 2022, 00:25
В Вильнюсе поезд на Калининград проходит мимо выставки фотографий войны в Украине
ФОТО: FB

В Вильнюсе поезд в направлении Калининграда проходит мимо выставки фотографий войны в Украине.

Источник: глава Литовского клуба фотокорреспондентов Йонас Стаселис, AFP

Детали: Выставка из 24 фотографий была установлена ​​на платформе транзитных поездов. Изображения размещены на высоте окон вагонов. На снимках есть надпись "сегодня Путин убивает мирное население Украины. Вы согласны с этим?".

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Прямая речь Йонаса Стаселиса: "Мы выбрали изображения, эмоционально передающие мрачную реальность, с которой столкнулся народ Украины… Мы хотим широко распространить информацию о том, что в свободной стране нет спасения от реальности".

Справка: Литва позволяет 100 поездов с российскими пассажирами в месяц следовать в и из Калининграда в соответствии со специальной договоренностью между Литвой, ЕС и Россией. На вокзале в Вильнюсе пассажирам из ЕС можно сойти с поезда, но пассажиры из России должны остаться в нем. Соглашение о транзите продолжается, несмотря на санкции против России.

Темы: РосcиявойнаЛитва
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