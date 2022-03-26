ЄС допускає встановлення максимально можливої ціни на газ

Серед ініціатив по модернізації енергетичного ринку ЄС обговорюється і можливе запровадження "стелі" для цін на газ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише прем’єр-міністр Бельгіі Александер Де Кроо.

"Цінова стеля як велика палиця. Європейський Союз знову встановлює нові стандарти",- пише він.

Згодом Де Кроо пояснив, що мається на увазі. "Ми можемо обговорювати обмеження обсягів (газу), що закуповуються, а можемо також говорити про обмеження цін,- заявив він.

На думку бельгійського прем’єра, така зміна може стати відповіддю РФ на її вимогу перейти на оплату газу російськими рублями. "Якщо ми змінюємо один параметр контракту про порядок оплати, чому не змінити інший, що стосується цін?" - додав він.

Варто зауважити, що проти такої ініціативи модцутиь виступти не лише РФ, але й ініші країни-експортери газу, зокрема Норвегія та Сполучені Штати.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу вже прийняли рішення створити платформу спільних закупівель газу, яка буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, серед яких і Україна.

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"Європейська Рада розглянула готовність ЄС на найближчу перспективу та доручила Раді ЄС розглянути пропозиції Комісії щодо політики ЄС щодо зберігання газу, належним чином враховуючи інтереси держав-членів, які мають значні сховища, для забезпечення справедливого балансу. Поповнення сховищ газу по всьому Союзу має розпочатися якомога швидше, повністю враховуючи національні заходи готовності", - йдеться у висновках, ухвалених за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.