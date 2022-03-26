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ЕС допускает установление максимально возможной цены на газ

Суббота, 26 марта 2022, 01:39

Среди инициатив по модернизации энергетического рынка ЕС обсуждается и возможное введение "потолка" для цен на газ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

"Ценовой потолок как большая палка. Европейский Союз снова устанавливает новые стандарты",- пишет он.

Впоследствии Де Кроо объяснил, что имеется в виду. "Мы можем обсуждать ограничения объемов (газа), которые закупаются, а можем также говорить об ограничении цен,- заявил он.

По мнению бельгийского премьера, такое изменение может стать ответом РФ по его требованию перейти на оплату газа российскими рублями. "Если мы изменяем один параметр контракта о порядке оплаты, почему не изменить другой, что касается цен?" – добавил он.

Стоит заметить, что против такой инициативы могут выступить не только РФ, но и другие страны-экспортеры газа, в частности Норвегия и Соединенные Штаты.

Напомним, страны Европейского Союза уже приняли решение создать платформу совместных закупок газа, которая будет открыта для стран-членов Восточного партнерства, среди которых и Украина.

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"Европейский Совет рассмотрел готовность ЕС на ближайшую перспективу и поручил Совету ЕС рассмотреть предложения Комиссии по политике ЕС по хранению газа, должным образом учитывая интересы государств-членов, которые имеют значительные хранилища для обеспечения справедливого баланса. Пополнение хранилищ газа по всему Союзу должно начаться как можно скорее, полностью учитывая национальные мероприятия готовности", - говорится в выводах, принятых по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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