Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили три літаки росіян, п'ять крилатих ракет, вертоліт і три безпілотники

Анастасія КалатурСубота, 26 березня 2022, 00:49

За добу 25 березня ЗСУ знищили три ворожі літаки, три безпілотники типу "Орлан-10", один вертоліт  на стоянці і щонайменше п’ять крилатих ракет.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у FB

Деталі: Також ударна авіація Повітряних Сил  завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці росіян.

Реклама:

Зазначається, що 25 березня окупанти завдали ракетного удару по кількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила ППО, але частина - вразила цілі. Є руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: