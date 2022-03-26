ЗСУ знищили три літаки росіян, п'ять крилатих ракет, вертоліт і три безпілотники

За добу 25 березня ЗСУ знищили три ворожі літаки, три безпілотники типу "Орлан-10", один вертоліт на стоянці і щонайменше п’ять крилатих ракет.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у FB

Деталі: Також ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці росіян.

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Зазначається, що 25 березня окупанти завдали ракетного удару по кількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила ППО, але частина - вразила цілі. Є руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих.