ВСУ уничтожили три самолета россиян, пять крылатых ракет, вертолет и три беспилотника

За сутки 25 марта ВСУ уничтожили три вражеских самолета, три беспилотника типа "Орлан-10", один вертолет на стоянке и по меньшей мере пять крылатых ракет.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ во FB

Детали: Также ударная авиация Воздушных Сил нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике россиян.

Отмечается, что 25 марта кафиры нанесли ракетный удар по нескольким направлениям. Только по территории Командования Воздушных Сил ВСУ было выпущено шесть крылатых ракет. Часть из них сбила ПВО, но часть поразила цели. Есть разрушения. Пожар быстро локализованы, завалы разбирают спасатели. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших.