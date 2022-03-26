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Загарбники збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ

Ольга Глущенко Субота, 26 березня 2022, 02:01

Окупанти у місті Мелітополь Запорізької області планують проведення проплаченого мітингу на підтримку "російської влади".

Джерело: Запорізька ОВА з посиланням на дані СБУ

Дослівно: "Окупантами РФ заплановане проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади".

Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери".

Деталі: Крім того, російські окупанти у місті Токмак розробляють план заходів щодо повного переходу з 4 квітня 2022 року на валюту РФ (рублі) при розрахунках за будь-який товар у місті (готівковий та безготівковий).

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Теми: Запорізька областьмітингиРосіявійна
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