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Захватчики собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 марта 2022, 02:01

Оккупанты в городе Мелитополь Запорожской области планируют проведение проплаченного митинга в поддержку "российских властей".

Источник: Запорожская ОВА со ссылкой на данные СБУ

Дословно: "Оккупантами РФ запланировано проведение в 8:00 26 марта на центральной площади города Мелитополь проплаченного митинга, направленного на поддержку "российских властей".

Известно, что обещанная оплата за участие – 1200 рублей. Всем желающим "подзаработать", тем самым изменяя Родине, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться на видеокамеры".

Детали: Кроме того, российские оккупанты в городе Токмак разрабатывают план мер по полному переходу с 4 апреля 2022 года на валюту РФ (рубли) при расчетах за любой товар в городе (наличный и безналичный).

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Темы: Запорожская областьмитингиРосcиявойна
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