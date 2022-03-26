Графік евакуаційних потягів на 26 березня
Субота, 26 березня 2022, 01:34
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 26 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Додатково призначені евакуаційні потяги будуть курсувати з міст Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.
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На 26 березня запланований такий графік потягів з евакуації:
Київ, вокзал Дарниця
- 09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків
ВІДЕО ДНЯ
- 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
- 15:00 - Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.