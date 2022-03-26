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Графік евакуаційних потягів на 26 березня

Ольга Глущенко Субота, 26 березня 2022, 02:34
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 26 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Додатково призначені евакуаційні потяги будуть курсувати з міст Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.

На 26 березня запланований такий графік потягів з евакуації:

Київ, вокзал Дарниця

  • 09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків

  • 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
  • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
  • 15:00 - Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

ВІДЕО ДНЯ
  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

  • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Теми: Укрзалізницяевакуація
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