Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 26 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Додатково призначені евакуаційні потяги будуть курсувати з міст Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.

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На 26 березня запланований такий графік потягів з евакуації:

Київ, вокзал Дарниця

09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків

ВІДЕО ДНЯ

08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,

15:00 - Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.