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График эвакуационных поездов на 26 марта

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 марта 2022, 02:34
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 26 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: Дополнительно назначенные эвакуационные поезда будут курсировать из городов Киев, Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.

На 26 марта запланирован следующий график поездов по эвакуации:

Киев, вокзал Дарница

  • 09:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
  • 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков

  • 08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
  • 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород,
  • 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр

ВИДЕО ДНЯ
  • 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

  • 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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