График эвакуационных поездов на 26 марта
Суббота, 26 марта 2022, 01:34
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 26 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: Дополнительно назначенные эвакуационные поезда будут курсировать из городов Киев, Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.
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На 26 марта запланирован следующий график поездов по эвакуации:
Киев, вокзал Дарница
- 09:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков
ВИДЕО ДНЯ
- 08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
- 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород,
- 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск
- 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.