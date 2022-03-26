У день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві

Кілька тисяч людей вийшли на мітинг у Варшаві в день візиту президента США Джо Байдена.

Джерело: ZN.UA, Громадське

Деталі: акція мала назву "Stop promising, start acting!" ("Досить обіцяти, почни діяти!").

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Біля будівлі Палацу Культури та Науки зібралося кілька тисяч українців, яких прийняла Польща.

З плакатами та прапорами України, люди, які приїхали з розстріляних Росією міст, вимагали негайної підтримки України від США та країн-членів НАТО у війні з Росією. Надання Україні зброї, особливо протиповітряної та протиракетної оборони, необхідної для захисту неба над Україною.

Також під час акції присутні вшанували пам'ять жертв у війні Росії проти України, які загинули у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Бучі, Ірпені та інших містах країни.

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Під час акції було проведено символічний перформанс: учасники акції лягли на землю та накрилися куртками і пакетами.

Саме так зараз виглядають українські міста, де тіла вбитих людей лежать на вулиці, яких не можуть поховати.