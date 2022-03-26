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В день визита Байдена тысячи человек вышли на митинг в Варшаве

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 марта 2022, 02:00
В день визита Байдена тысячи человек вышли на митинг в Варшаве
фото: facebook

Несколько тысяч человек вышли на митинг в Варшаве в день визита президента США Джо Байдена.

Источник: ZN.UA, Общественное

Детали: Акция называлась "Stop promising, start acting!" ("Довольно обещать, начни действовать!").

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У здания Дворца культуры и науки собралось несколько тысяч украинцев, которых приняла Польша.

С плакатами и флагами Украины люди, приехавшие из расстрелянных Россией городов, требовали немедленной поддержки Украины от США и стран-членов НАТО в войне с Россией. Предоставление Украине оружия, особенно противовоздушной и противоракетной обороны, необходимой для защиты неба над Украиной.

Также во время акции собравшиеся почтили память жертв в войне России против Украины, погибших в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Буче, Ирпене и других городах страны.

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Во время акции был проведен символический перформанс: участники акции легли на землю и укрылись куртками и пакетами.

Именно так сейчас выглядят украинские города, где тела убитых людей лежат на улице, которые не могут быть похоронены.

Темы: ПольшаБайденмитингиакции
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