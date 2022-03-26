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Біженка з України виграла марафон в Єрусалимі

Ольга Глущенко Субота, 26 березня 2022, 03:18
Біженка з України виграла марафон в Єрусалимі
Фото: vesty.co.il

Українка Валентина Верецька з Миколаєва, яка змушена була покинути рідне місто після вторгнення Росії, перемогла у марафоні в Єрусалимі.

Джерело: The New York Times

Деталі: Верецьку, професійну бігунку і фізіотерапевта, разом із дочкою прихистила родина в Польщі. Її чоловік залишився в Україні та воює.

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За словами жінки, її будинок у Миколаєві зруйновано, а через війну вона не могла тренуватися.

Проте прагнула повернутися в спорт, який любить, тому зв’язалася з представниками Єрусалимського марафону і змогла отримати місце у змаганнях.

Веретеська була шокована своєю перемогою, пише видання.

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Це був її четвертий марафон. Перед війною вона посіла перше місце в марафоні в Албанії 17 жовтня і третє місце на марафоні Гутенберга в Майнці, Німеччина, у травні 2019 року.

Вона сказала, що думала про війну протягом єрусалимського забігу, і ці думки підживлювали її прагнення до перемоги.

Теми: біженціспортвійнаУкраїна
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