Біженка з України виграла марафон в Єрусалимі
Українка Валентина Верецька з Миколаєва, яка змушена була покинути рідне місто після вторгнення Росії, перемогла у марафоні в Єрусалимі.
Джерело: The New York Times
Деталі: Верецьку, професійну бігунку і фізіотерапевта, разом із дочкою прихистила родина в Польщі. Її чоловік залишився в Україні та воює.
За словами жінки, її будинок у Миколаєві зруйновано, а через війну вона не могла тренуватися.
Проте прагнула повернутися в спорт, який любить, тому зв’язалася з представниками Єрусалимського марафону і змогла отримати місце у змаганнях.
Веретеська була шокована своєю перемогою, пише видання.
Це був її четвертий марафон. Перед війною вона посіла перше місце в марафоні в Албанії 17 жовтня і третє місце на марафоні Гутенберга в Майнці, Німеччина, у травні 2019 року.
Вона сказала, що думала про війну протягом єрусалимського забігу, і ці думки підживлювали її прагнення до перемоги.