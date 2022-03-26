Беженка из Украины выиграла марафон в Иерусалиме

Украинка Валентина Верецкая из Николаева, вынужденная покинуть родной город после вторжения России, победила в марафоне в Иерусалиме.

Источник: The New York Times

Детали: Верецкую, профессиональную бегунку и физиотерапевта, вместе с дочерью приютила семья в Польше. Ее муж остался в Украине и воюет.

Реклама:

По словам женщины, ее дом в Николаеве разрушен, а из-за войны она не могла тренироваться.

Однако стремилась вернуться в любящий спорт, поэтому связалась с представителями Иерусалимского марафона и смогла получить место в соревнованиях.

Веретеска была шокирована своей победой, пишет издание.

ВИДЕО ДНЯ

Это был четвертый марафон. Перед войной она заняла первое место в марафоне в Албании 17 октября и третье место в марафоне Гутенберга в Майнце, Германия, в мае 2019 года.

Она сказала, что думала о войне во время иерусалимского забега, и эти мысли подпитывали ее стремление к победе.