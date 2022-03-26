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WSJ: США запровадять санкції щодо російських постачальників технологій для військових

Анастасія КалатурСубота, 26 березня 2022, 05:20
ФОТО: GETTY

США готують санкції проти російських компаній, які  постачають технології для військових та розвідки.

Джерело: WSJ з посиланням на  посадовців США та документи

Деталі: Зазначається, що російський уряд значною мірою покладався на ключові західні та міжнародні технології для функціонування своєї оборонної промисловості.

Серед компаній, які, як очікується, потраплять під санкції - "Сернія Інжиніринг", яка, на думку США, займається  розповсюдженням зброї для російських спецслужб, та "Сертал", яка виробляє обладнання та технології для російських ЗС.

США також запровадять санкції щодо чотирьох підставних компаній, які "Сернія" та "Сертал" використовують для полегшення  закупівлі.

Мінфін також націлиться на "Мікрон", найбільшого в Росії виробника мікросхем, "НДІ-Вектор" - компанію, що займається програмним забезпеченням і технологіями зв'язку, та "Т-Платформу", що займається суперкомп'ютерами. Також розглядаються можливі санкції щодо iGrids, яка займається розробкою програмного забезпечення для автоматизованих систем керування електромережею Росії.

На ці компанії вже були накладені експортні обмеження Мінторгівлі США. Санкції Міністерства фінансів розширять обмеження – вони стосуються будь-яких фінансових операцій, загрожуючи позбавити ці компанії можливості вести бізнес будь-де. Санкції у поєднанні з обмеженнями експортного контролю відрізають доступ до комп'ютерних чіпів іноземного виробництва, до фінансування та компонентів, необхідних для виробництва всередині країни.

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Санкції Мінфіну можуть бути оголошені вже наступного тижня.

Теми: СШАсанкціїРосія
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