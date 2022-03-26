Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

WSJ: США введут санкции против российских поставщиков технологий для военных

Анастасия КалатурСуббота, 26 марта 2022, 05:20
ФОТО: GETTY

США готовят санкции против российских компаний, которые поставляют технологии для военных и разведки.

Источник: WSJ со ссылкой на чиновников США и документы

Детали: Отмечается, что российское правительство в значительной степени полагалось на ключевые западные и международные технологии для функционирования оборонной промышленности.

Среди компаний, которые, как ожидается, попадут под санкции - "Серния Инжиниринг", которая, по мнению США, занимается распространением оружия для российских спецслужб, и "Сертал", производящая оборудование и технологии для российских ВС.

США также введут санкции в отношении четырех подставных компаний, которые используют "Серния" и "Сертал" для облегчения закупки.

Минфин также нацелится на "Микрон", крупнейшего в России производителя микросхем, "НИИ-Вектор" - компанию, занимающуюся программным обеспечением и технологиями связи, и "Т-Платформу", занимающуюся суперкомпьютерами. Также рассматриваются возможные санкции в отношении iGrids, занимающейся разработкой программного обеспечения для автоматизированных систем управления электросетью России.

На эти компании уже были наложены ограничения экспорта Минторговли США. Санкции Министерства финансов расширят ограничения – они касаются любых финансовых операций, угрожая лишить эти компании возможности вести бизнес где угодно. Санкции в сочетании с ограничениями экспортного контроля отрезают доступ к компьютерным чипам иностранного производства, к финансированию и компонентам, необходимым для производства внутри страны.

ВИДЕО ДНЯ

Санкции Минфина могут быть объявлены на следующей неделе.

Темы: СШАсанкцииРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области

На переговорах в Беларуси у 3 человек были симптомы отравления, включая Абрамовича – СМИ

видеоИрпень освободили от оккупантов – мэр

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни

Мариуполю нужна полная эвакуация: это порядка 160 тысяч людей – мэр

Все новости...
США
Россия сдерживает аппетиты: уже хочет не всю Украину, а только восток – Reuters
США могут нарастить производство Stinger и Javelin, о которых просила Украина
Ермак предлагает США разместить Patriot и воздушную полицию в странах, которые дадут Украине ПВО
Последние новости
22:05
В Донецкой и Луганской областях ВСУ уничтожили 12 танков и 10 БМП россиян
21:59
На торгах Мосбиржи появятся российские бумаги из иностранных юрисдикций
21:56
Укроборонпром переносит заводы, весь документооборот – вне Украины
21:38
Глава МИД Британии: мы не должны позволить продать Украину
21:32
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед
21:21
Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области
21:18
В Раде зарегистрировали законопроект о запрете пророссийских партий
21:10
Оккупанты похитили мужчину в Сумской области и допрашивали в Киевской
21:03
Украина планирует экспортировать электроэнергию в Польшу
20:58
Как сопротивляться оккупантам – бойцы ССО разработали практическое руководство
Все новости...