WSJ: США введут санкции против российских поставщиков технологий для военных

США готовят санкции против российских компаний, которые поставляют технологии для военных и разведки.

Источник: WSJ со ссылкой на чиновников США и документы

Детали: Отмечается, что российское правительство в значительной степени полагалось на ключевые западные и международные технологии для функционирования оборонной промышленности.

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Среди компаний, которые, как ожидается, попадут под санкции - "Серния Инжиниринг", которая, по мнению США, занимается распространением оружия для российских спецслужб, и "Сертал", производящая оборудование и технологии для российских ВС.

США также введут санкции в отношении четырех подставных компаний, которые используют "Серния" и "Сертал" для облегчения закупки.

Минфин также нацелится на "Микрон", крупнейшего в России производителя микросхем, "НИИ-Вектор" - компанию, занимающуюся программным обеспечением и технологиями связи, и "Т-Платформу", занимающуюся суперкомпьютерами. Также рассматриваются возможные санкции в отношении iGrids, занимающейся разработкой программного обеспечения для автоматизированных систем управления электросетью России.

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На эти компании уже были наложены ограничения экспорта Минторговли США. Санкции Министерства финансов расширят ограничения – они касаются любых финансовых операций, угрожая лишить эти компании возможности вести бизнес где угодно. Санкции в сочетании с ограничениями экспортного контроля отрезают доступ к компьютерным чипам иностранного производства, к финансированию и компонентам, необходимым для производства внутри страны.

Санкции Минфина могут быть объявлены на следующей неделе.