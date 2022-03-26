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На Київщині поліція затримала автоматників, які розстріляли двох цивільних осіб

Субота, 26 березня 2022, 05:14
На Київщині поліція затримала автоматників, які розстріляли двох цивільних осіб
фото: поліція

У Київській області поліція затримала автоматників, які безжально розстріляли двох цивільних осіб у Великій Димерці.

Джерело: Поліція Київської області

Дослівно: "13 березня двоє катів з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.

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Тоді поліція оперативно  затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.

30-річний раніше судимий вихідець з Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені".

 
 

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