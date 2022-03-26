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В Киевской области полиция задержала автоматчиков, расстрелявших двух гражданских лиц

Суббота, 26 марта 2022, 05:14
В Киевской области полиция задержала автоматчиков, расстрелявших двух гражданских лиц

В Киевской области полиция задержала автоматчиков, безжалостно расстрелявших двух гражданских лиц в Большой Дымерке.

Источник: Полиция Киевской области

Дословно: "13 марта два палача с автоматами угнали автомобиль и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковушке.

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Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.

30-летний ранее судимый выходец из Богдановки скрывался от полиции и караулил правоохранителей с гранатой в кармане".

 
 

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