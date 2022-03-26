Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киевской области полиция задержала автоматчиков, расстрелявших двух гражданских лиц

Суббота, 26 марта 2022, 06:14

В Киевской области полиция задержала автоматчиков, безжалостно расстрелявших двух гражданских лиц в Большой Дымерке.

Источник: Полиция Киевской области

Дословно: "13 марта два палача с автоматами угнали автомобиль и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковушке.

Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.

30-летний ранее судимый выходец из Богдановки скрывался от полиции и караулил правоохранителей с гранатой в кармане".

 
 

powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области

На переговорах в Беларуси у 3 человек были симптомы отравления, включая Абрамовича – СМИ

видеоИрпень освободили от оккупантов – мэр

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни

Мариуполю нужна полная эвакуация: это порядка 160 тысяч людей – мэр

Все новости...
Последние новости
22:05
В Донецкой и Луганской областях ВСУ уничтожили 12 танков и 10 БМП россиян
21:59
На торгах Мосбиржи появятся российские бумаги из иностранных юрисдикций
21:56
Укроборонпром переносит заводы, весь документооборот – вне Украины
21:38
Глава МИД Британии: мы не должны позволить продать Украину
21:32
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед
21:21
Россияне ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области
21:18
В Раде зарегистрировали законопроект о запрете пророссийских партий
21:10
Оккупанты похитили мужчину в Сумской области и допрашивали в Киевской
21:03
Украина планирует экспортировать электроэнергию в Польшу
20:58
Как сопротивляться оккупантам – бойцы ССО разработали практическое руководство
Все новости...