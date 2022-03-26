Луганщина: ворог прицільно б’є по продуктових складах у Сєвєродонецьку – ОВА

Сєвєродонецьк під час обстрілів, фото: Сєвєродонецьк у facebook

У Луганській області ворог прицільно б’є по продуктових складах, загалом за добу пошкодив 10 житлових будинків, у результаті чого загинули троє осіб.

Джерело: голова Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай у Телеграм

Пряма мова: "Росіяни прицільно б’ють по продуктових складах в Сєвєродонецьку – знають, де вони розташовані, та необізнані, наповнені вони чи ні.

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Декілька прицільних влучань ворога по продовольчих складах в Сєвєродонецьку за тиждень. Чергове – 25 березня ввечері. На щастя, ніхто не постраждав.

Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося.

Ще одна ознака "руського миру" – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають "спецоперацією".

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Однак гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде. Ми розвозимо продукти харчування та все необхідне по підвалах та бомбосховищах, щоденно евакуюємо людей до безпечних регіонів країни, відновлюємо комунікації, наскільки це можливо".

Деталі: Загалом 25 березня на Луганщині та Донеччині відбито дев’ять атак ворога.

Упродовж доби росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Золоте, Щедрищеве.

У результаті обстрілів пошкоджено 10 житлових будинків – 4 багатоповерхівки та 6 приватних. З-під завалів евакуйовані 7 осіб, ще троє людей загинули.

Крім того, Гайдай повідомив, що за добу в Лисичанськ і Золоте доставили десятки тонн води, а в Рубіжне вдалося частково подати воду.