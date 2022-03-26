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Луганщина: враг прицельно бьет по продуктовым складам в Северодонецке – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 марта 2022, 07:17
Северодонецк во время обстрелов, фото: Северодонецк в facebook

В Луганской области враг прицельно бьет по продуктовым складам, всего за сутки повредил 10 жилых домов, в результате чего погибли три человека.

Источник: глава Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай в Телеграмм

Прямая речь: "Россияне прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке – знают, где они расположены, и незнающиют, наполнены они или нет.

Несколько прицельных попаданий врага по продовольственным складам в Северодонецке за неделю. Очередное – 25 марта вечером. К счастью, никто не пострадал.

Уверен, без корректировщика огня не обошлось.

Еще один признак "русского мира" – оставить мирных жителей без еды. Это они называют "спецоперацией".

Однако гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет. Мы развозим продукты питания и все необходимое по подвалам и бомбоубежищам, ежедневно эвакуируем людей в безопасные регионы страны, восстанавливаем коммуникации, насколько это возможно".

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Детали: Всего 25 марта в Луганской и Донецкой областях отбито девять атак врага.

За сутки россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево.

В результате обстрелов повреждено 10 жилых домов – 4 многоэтажки и 6 частных. Из-под завалов эвакуированы 7 человек, еще три человека погибли.

Кроме того, Гайдай сообщил, что за сутки в Лисичанск и Золотое доставили десятки тонн воды, а в Рубежное частично удалось подать воду.

Темы: Луганская областьвойна
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