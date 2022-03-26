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Прем’єр Польщі: Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 06:34
Прем’єр Польщі: Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні
Матеуш Моравецький. фото з Вікіпедії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країн, які підтримують ідею миротворчої місії в Україні, побільшало.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Ми вже знаємо із ЗМІ за попередні дні, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші країни-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та спільного голосу від НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО", - сказав Моравецький, відповідаючи на питання щодо сприйняття ідеї миротворчої місії.

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"Для тих, хто скептично налаштований, а такі були і в залі Європейської ради, я б хотів, щоб вони уявили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим місцем, звідки втікають люди", – заявив він.

Тоді, як він зазначив, державам доведеться прийняти "десятки мільйонів біженців".

"Я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна і росіян, російських солдатів, ми можемо уявити гірші сценарії. На жаль, я можу уявити і гірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний грунт", -сказав прем’єр-міністр Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про можливість миротворчої місії в України, заявив, що Альянс не має наміру відправляти війська в Україну.

Теми: ПольщавійнаУкраїнаРосія
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