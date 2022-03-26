Премьер Польши: Все больше стран поддерживают миротворческую миссию в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стран, поддерживающих идею миротворческой миссии в Украине, стало больше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Мы уже знаем из СМИ за предыдущие дни, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие страны-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос восприятия идеи миротворческой миссии.

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"Для тех, кто скептически настроен, а такие были и в зале Европейского совета, я бы хотел, чтобы они вообразили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным местом, откуда бегут люди", – заявил он.

Тогда как он отметил, государствам придется принять "десятки миллионов беженцев".

"Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и россиян, русских солдат, мы можем представить себе худшие сценарии. К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", – сказал премьер-министр Польши.

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Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о возможности миротворческой миссии в Украине, заявил, что Альянс не намерен отправлять войска в Украину.