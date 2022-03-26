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У Мелітополі росіяни почали полювання на "фашистів" — тих, хто не хоче підкорятися Росії

Анастасія КалатурСубота, 26 березня 2022, 07:53

Представники російської комендатури в Мелітополі збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти".

Джерело: Запорізька ОВА в Telegram

Деталі: Під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь - це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

До селища Кирилівка сьогодні приїхали військові РФ і представилися мешканцям та місцевій владі як "військова комендатура міста Мелітополя", після чого запропонували "співпрацю". Зазначається, що голова Кирилівської селищної ради від "пропозиції" відмовився та скерував окупантів у "всім відомому напрямку".

Журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України. Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею "Тероризм" УК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань.


У Бердянську окупанти тиснуть на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних. Українці -  співробітники  критичної інфраструктури - навіть на волонтерських засадах, продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки.

Теми: РосіяМелітополь
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