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В Мелитополе россияне начали охоту на "фашистов" — тех, кто не хочет подчиняться России

Анастасия КалатурСуббота, 26 марта 2022, 07:53

Представители российской комендатуры в Мелитополе собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты".

Источник: Запорожская ОВА в Telegram

Детали: Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственно легитимными.

В поселок Кирилловка сегодня приехали военные РФ и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество". Отмечается, что глава Кирилловского поселкового совета от "предложения" отказался и направил оккупантов во "всем известном направлении".

Журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "Терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий.

В Бердянске оккупанты давят на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских. Украинцы – сотрудники критической инфраструктуры – даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.

Темы: РосcияМелитополь
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