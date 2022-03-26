Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 08:19
Крістін Ламбрехт, фото getty images

Федеральний міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (СДПН) відкинула звинувачення щодо повільних поставок німецької зброї в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ми постійно перевіряємо те, що можливо. Але я також відповідаю за те, щоб Бундесвер не був ослаблений, і щоб його оперативна готовність залишалася гарантованою", - сказала Ламбрехт.

Міністр оборони також просить зрозуміти, що Німеччина не публікує, коли саме відбуваються поставки.

"Рішення приймаються в Федеральній раді безпеки, і ці рішення є таємними. Тому я нічого не скажу про те, що куди і коли буде доставлено", - заявила Ламбрехт.

За її словами, кожна поставка може бути відстежена російською стороною і стати мішенню.

"Що стосується ракет "Стріла", то перш ніж ми щось поставимо, ми перевіряємо, чи вони справні. Але можу вас запевнити: те, що ми мовчимо, не означає, що нічого не відбувається – навпаки. Доставляють швидко і стабільно, але ми про це не так багато говоримо" - сказала міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Тим не менш, вона зазначила, що може зрозуміти нетерплячість України.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив розчарування діями німецького уряду у питанні поставок озброєння Києву, зазначивши, що на запит зі списком необхідного немає відповіді вже три тижні. 

Теми: НімеччиназброяУкраїнавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні - МЗС

Переговори відновляться 1 квітня, за тиждень підготуємося до зустрічі президентів – Арахамія

Мединському в Росії знадобиться особиста охорона – Арахамія

інфографікаБільше американців довіряють Зеленському, ніж Байдену

"Азов" повідомив про знищення бійців спецназу ГРУ РФ

Білоруські ЗМІ: До центру радіаційної медицини регулярно привозять солдатів РФ

Усі новини...
Німеччина
ЗМІ: З Німеччини в Україну прибули 1,5 тисячі "Стріл" і кулемети
Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії
Deutsche Telekom припиняє розробку програмного забезпечення в РФ
Останні новини
08:41
Кількість жертв удару по ОДА в Миколаєві зросла до 16 людей
08:20
Росія акредитувала першого афганського дипломата від талібів
08:15
"Референдум" про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії може пройти у травні-червні
07:53
фотоЛуганщина: від обстрілів росіян загорілися школа і нафтове сховище
07:51
Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні - МЗС
07:43
Росіяни поповнили ракетами "Калібр" фрегат у Чорному морі – Одеська ОВА
07:29
Зведення Генштабу: РФ намагається сформувати окупаційні органи влади, набирає "працівників"
07:20
У Харкові росіяни знищили 15% житлових будинків – Терехов
06:59
Австрія слідом за Німеччиною ввела надзвичайний режим через загрозу з поставками газу
06:43
В ООН заснували комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні
Усі новини...