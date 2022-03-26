Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками

Федеральний міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (СДПН) відкинула звинувачення щодо повільних поставок німецької зброї в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ми постійно перевіряємо те, що можливо. Але я також відповідаю за те, щоб Бундесвер не був ослаблений, і щоб його оперативна готовність залишалася гарантованою", - сказала Ламбрехт.

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Міністр оборони також просить зрозуміти, що Німеччина не публікує, коли саме відбуваються поставки.

"Рішення приймаються в Федеральній раді безпеки, і ці рішення є таємними. Тому я нічого не скажу про те, що куди і коли буде доставлено", - заявила Ламбрехт.

За її словами, кожна поставка може бути відстежена російською стороною і стати мішенню.

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"Що стосується ракет "Стріла", то перш ніж ми щось поставимо, ми перевіряємо, чи вони справні. Але можу вас запевнити: те, що ми мовчимо, не означає, що нічого не відбувається – навпаки. Доставляють швидко і стабільно, але ми про це не так багато говоримо" - сказала міністр.

Тим не менш, вона зазначила, що може зрозуміти нетерплячість України.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив розчарування діями німецького уряду у питанні поставок озброєння Києву, зазначивши, що на запит зі списком необхідного немає відповіді вже три тижні.