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Оружие Украине: в Германии отвергли обвинения в промедлении с поставками

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 07:19
Оружие Украине: в Германии отвергли обвинения в промедлении с поставками
Кристин Ламбрехт, фото getty images

Федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (СДПГ) отвергла обвинения в медленных поставках немецкого оружия в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Мы постоянно проверяем, что возможно. Но я также отвечаю за то, чтобы Бундесвер не был ослаблен и чтобы его оперативная готовность оставалась гарантированной", - сказала Ламбрехт.

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Министр обороны также просит понять, что Германия не публикует, когда именно проходят поставки.

"Решения принимаются в Федеральном совете безопасности, и эти решения являются тайными. Поэтому я ничего не скажу о том, что куда и когда будет доставлено", - заявила Ламбрехт.

По ее словам, любая поставка может быть отслежена российской стороной и стать мишенью.

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"Что касается ракет "Стрела", то прежде чем мы что-нибудь поставим, мы проверяем, исправны ли они. Но могу вас уверить: то, что мы молчим, не означает, что ничего не происходит – наоборот. Доставляют быстро и стабильно, но мы об этом не так много говорим", - сказала министр.

Тем не менее она отметила, что может понять нетерпение Украины.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил разочарование действиями немецкого правительства в вопросе поставок вооружения Киеву, отметив, что на запрос со списком необходимого ответа нет уже три недели.

Темы: ГерманияоружиеУкраинавойна
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