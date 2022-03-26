Чоловік назбирав снарядів у багажник, які потім здетонували – загинула людина

У Миколаєві через необережне поводження з боєприпасами травмувався чоловік та загинула жінка.

Джерело: поліція Миколаївщини

Деталі: 25 березня біля одного з багатоповерхових будинків у мікрорайоні ПТЗ, що у Миколаєві, пролунав вибух.

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Правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 50-річний чоловік, а 48-річна жінка загинула.

Зі слів потерпілого, він за містом знайшов снаряди, які завантажив до багажного відділення автівки. Після того, як приїхав додому, разом із знайомою почали діставати вибухонебезпечні предмети, які здетонували.

Поліція закликає громадян ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети, особливо залишки або частини снарядів.