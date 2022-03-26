Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина насобирал снарядов в багажник, которые потом сдетонировали – погиб человек

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 09:05

В Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина.

Источник: полиция Николаевщины

Детали: 25 марта возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ПТЗ, что в Николаеве, раздался взрыв.

Правоохранители выяснили, что в результате взрыва телесные повреждения получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла.

По словам потерпевшего, он за городом нашел снаряды, которые погрузил в багажное отделение автомобиля. После того, как приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные сдетонировавшие предметы.

Полиция призывает граждан ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, особенно остатки или части снарядов.

Темы: Николаеввзрыввойнаоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия готова дать гарантии безопасности Украине – МИД

Переговоры возобновятся 1 апреля, за неделю подготовимся к встрече президентов – Арахамия

Мединскому в России понадобится личная охрана – Арахамия

ИНФОГРАФИКАБольше американцев доверяют Зеленскому, чем Байдену

"Азов" сообщил об уничтожении бойцов спецназа ГРУ РФ

Беларусские СМИ: В центр радиационной медицины регулярно привозят солдат РФ

Все новости...
Николаев
Оккупанты обстреляли порт в Николаеве
Николаевщина: оккупанты обстреляли АЗС, трое погибших
Николаевская область: жителей просят делиться снарядами с военными
Последние новости
09:10
Разведка Британии прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева
09:05
В Киеве частично разрешат продажу алкоголя
09:00
Немецкий MAN остановил два завода в Европе из-за нехватки компонентов из Украины
08:41
Количество жертв удара по ОГА в Николаеве возросло до 16-ти
08:20
Россия демонстрирует дипломатические отношения с талибами 
08:15
"Референдум" о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне
07:53
фотоЛуганщина: от обстрелов россиян загорелись школа и нефтяное хранилище
07:51
Германия готова дать гарантии безопасности Украине – МИД
07:43
Россияне пополнили ракетами "Калибр" фрегат в Черном море - Одесская ОВА
07:29
Сводка Генштаба: РФ пытается сформировать оккупационные органы власти, набирает "работников"
Все новости...