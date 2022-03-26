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Мужчина насобирал снарядов в багажник, которые потом сдетонировали – погиб человек

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 08:05
Мужчина насобирал снарядов в багажник, которые потом сдетонировали – погиб человек

В Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина.

Источник: полиция Николаевщины

Детали: 25 марта возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ПТЗ, что в Николаеве, раздался взрыв.

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Правоохранители выяснили, что в результате взрыва телесные повреждения получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла.

По словам потерпевшего, он за городом нашел снаряды, которые погрузил в багажное отделение автомобиля. После того, как приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные сдетонировавшие предметы.

Полиция призывает граждан ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, особенно остатки или части снарядов.

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Темы: Николаеввзрыввойнаоружие
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