Мужчина насобирал снарядов в багажник, которые потом сдетонировали – погиб человек
Суббота, 26 марта 2022, 08:05
В Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина.
Источник: полиция Николаевщины
Детали: 25 марта возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ПТЗ, что в Николаеве, раздался взрыв.
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Правоохранители выяснили, что в результате взрыва телесные повреждения получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла.
По словам потерпевшего, он за городом нашел снаряды, которые погрузил в багажное отделение автомобиля. После того, как приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные сдетонировавшие предметы.
Полиция призывает граждан ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, особенно остатки или части снарядов.
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