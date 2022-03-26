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У двох регіонах Німеччини почали карати за символ російських військ Z

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 08:18

Німецькі федеральні землі Нижня Саксонія та Баварія оголосили про юридичні санкції за використання знака Z у громадських місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Кожен, хто за допомогою знака Z публічно висловлює схвалення агресивної війни президента Росії Путіна проти України, має очікувати у Нижній Саксонії на кримінальне переслідування", - заявив у п'ятницю, 25 березня, нижньосаксонський міністр внутрішніх справ Борис Пісторіус.

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Демонстрація цього символу на мітингах у Нижній Саксонії може бути розцінена як порушення громадського порядку та переслідуватись у рамках кримінального права.

Аналогічної позиції дотримується і баварська влада.

За словами земельного міністра юстиції Георга Айзенрайха, неприпустимо потурати злочинам, що порушують міжнародне право.

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"Свобода думок - одна з головних переваг нашої конституції, в Німеччині кожен може висловлювати свою думку. Однак свобода думок закінчується там, де починається кримінальне право", - зазначив Айзенрайх, підкресливши, що кожен, хто використовує в Баварії знак Z у громадських місцях повинен знати, що він може бути притягнутий до відповідальності.

Літерами Z та V позначено військову техніку та уніформу військовослужбовців, які беруть участь у війні, розв'язаній Кремлем в Україні. За межами зони бойових дій – як у самій Росії, так і за кордоном – знак Z використовується як символ підтримки дій Москви. Його можна побачити, зокрема, на будинках, автомобілях, одязі.

У кількох європейських країнах тривають законодавчі процеси з метою прирівняти знак Z до нацистської і комуністичної символіки.

Теми: НімеччинаРосіявійна
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