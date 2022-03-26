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В двух регионах Германии начали наказывать за символ русских войск Z

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 08:18

Немецкие федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовное преследование", - заявил в пятницу, 25 марта, нижнеасаксонский министр внутренних дел Борис Писториус.

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Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может расцениваться как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права.

Аналогичной позиции придерживается и баварская власть.

По словам земельного министра юстиции Георга Айзенрайха, недопустимо потакать преступлениям, нарушающим международное право.

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"Свобода мнений – одно из главных преимуществ нашей конституции, в Германии каждый может выражать свое мнение. Однако свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право", – отметил Айзенрайх, подчеркнув, что каждый, кто использует в Баварии знак Z в общественных местах должен знать, что он может быть привлечен к ответственности.

Буквами Z и V обозначены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. За пределами зоны боевых действий – как в самой России, так и за рубежом – знак Z используется как символ поддержки действий Москвы. Его можно увидеть, в частности, на домах, автомобилях, одежде.

В ряде европейских стран продолжаются законодательные процессы с целью приравнять знак Z к нацистской и коммунистической символике.

Темы: ГерманияРосcиявойна
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