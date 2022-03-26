Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білоруський батальйон увійшов до складу Збройних сил

Роман ПетренкоСубота, 26 березня 2022, 09:14
Білоруський батальйон увійшов до складу Збройних сил

Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.

Джерело: батальйон Кастуся Калиновського у Telegram

Дослівно: "У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України.

Реклама:

Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії".

Довідково: Батальйон створили після нападу Росії на Україну.

25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918).

ВІДЕО ДНЯ

Вінцент Костянтин Калиновський – один з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.

Теми: БілорусьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: