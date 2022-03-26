Білоруський батальйон увійшов до складу Збройних сил

Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.

Джерело: батальйон Кастуся Калиновського у Telegram

Дослівно: "У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України.

Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії".

Довідково: Батальйон створили після нападу Росії на Україну.

25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918).

Вінцент Костянтин Калиновський – один з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.