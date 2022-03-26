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Белорусский батальон вошел в состав Вооруженных сил

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 10:14

Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил, а бойцы приняли присягу.

Источник: батальон Кастуся Калиновского в Telegram

Дословно: "В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных Сил Украины.

Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги настоящей белорусской армии".

Справка: Батальон был создан после нападения России на Украину.

25 марта белорусы празднуют День Воли неофициальный национальный праздник, годовщину возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918).

Винцент Константин Калиновский – один из региональных глав польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.

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Темы: БеларусьвойнаРосcия
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