Белорусский батальон вошел в состав Вооруженных сил

Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил, а бойцы приняли присягу.

Источник: батальон Кастуся Калиновского в Telegram

Дословно: "В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных Сил Украины.

Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги настоящей белорусской армии".

Справка: Батальон был создан после нападения России на Украину.

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Винцент Константин Калиновский – один из региональных глав польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.