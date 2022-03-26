Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: РФ продовжить бити по українських містах, щоб деморалізувати сили оборони

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 09:23

На думку британської розвідки, Росія продовжить повітряні і артилерійські бомбардування міст, щоб обмежити свої втрати і деморалізувати сили оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відомство стверджує, що Росія продовжує тримати в облозі низку великих українських міст, включаючи Харків, Чернігів та Маріуполь.

Реклама:

"Російські війська не бажають брати участь у широкомасштабних міських піхотних операціях, скоріше воліючи покладатися на невибіркове використання повітряних та артилерійських бомбардувань у спробі деморалізувати сили, що обороняються" - йдеться в огляді.

Як зазначає розвідка, ймовірно, Росія продовжить використовувати "свою потужну вогневу міць у міських районах", оскільки прагне обмежити свої і без того значні втрати ціною подальших втрат серед цивільного населення.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що має намір провести у Маріуполі "виняткову гуманітарну операцію" у співпраці з Грецією та Туреччиною.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: УкраїнавійнаВелика БританіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Україна
Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки – Стефанішина
ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області – розвідка Естонії
Україна та Канада готують нову угоду про вільну торгівлю
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: