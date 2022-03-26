Британська розвідка: РФ продовжить бити по українських містах, щоб деморалізувати сили оборони

На думку британської розвідки, Росія продовжить повітряні і артилерійські бомбардування міст, щоб обмежити свої втрати і деморалізувати сили оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відомство стверджує, що Росія продовжує тримати в облозі низку великих українських міст, включаючи Харків, Чернігів та Маріуполь.

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"Російські війська не бажають брати участь у широкомасштабних міських піхотних операціях, скоріше воліючи покладатися на невибіркове використання повітряних та артилерійських бомбардувань у спробі деморалізувати сили, що обороняються" - йдеться в огляді.

Як зазначає розвідка, ймовірно, Росія продовжить використовувати "свою потужну вогневу міць у міських районах", оскільки прагне обмежити свої і без того значні втрати ціною подальших втрат серед цивільного населення.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що має намір провести у Маріуполі "виняткову гуманітарну операцію" у співпраці з Грецією та Туреччиною.