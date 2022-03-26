Британская разведка: РФ продолжит бить по украинским городам, чтобы деморализовать силы обороны

По мнению британской разведки, Россия продолжит воздушные и артиллерийские бомбардировки городов, чтобы ограничить свои потери и деморализовать силы обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Ведомство утверждает, что Россия продолжает осаждать ряд крупных украинских городов, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь.

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"Российские войска не желают участвовать в широкомасштабных городских пехотных операциях, скорее предпочитая полагаться на неизбирательное использование воздушных и артиллерийских бомбардировок в попытке деморализовать обороняющиеся силы" - говорится в обзоре.

Как отмечает разведка, вероятно, Россия продолжит использовать "свою мощную огневую мощь в городских районах", поскольку стремится ограничить свои и так значительные потери ценой дальнейших потерь среди гражданского населения.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что намерен провести в Мариуполе "исключительную гуманитарную операцию" в сотрудничестве с Грецией и Турцией.