У Києві відновлюють роботу ЦНАПи

У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг.

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМВА Миколу Поворозника



Пряма мова Поворозника: "Буде проводиться видача вже готових документів та надання консультацій

із загальних питань".

Деталі: ЦНАПи працюватимуть з 10:00 до 16:00.

Інформацію щодо роботи ЦНАПів, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через ЦНАПи, можна отримати за телефонами: 044 202 60 38 та 044 202 60 39.

