У Києві відновлюють роботу ЦНАПи
Субота, 26 березня 2022, 10:25
У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг.
Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМВА Миколу Поворозника
Пряма мова Поворозника: "Буде проводиться видача вже готових документів та надання консультацій
із загальних питань".
Деталі: ЦНАПи працюватимуть з 10:00 до 16:00.
Інформацію щодо роботи ЦНАПів, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через ЦНАПи, можна отримати за телефонами: 044 202 60 38 та 044 202 60 39.
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