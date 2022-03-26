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У Києві відновлюють роботу ЦНАПи

Ірина БалачукСубота, 26 березня 2022, 10:25
Фото з Facebook ЦНАП Києва

У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг.

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМВА Миколу Поворозника

Пряма мова Поворозника: "Буде проводиться видача вже готових документів та надання консультацій
із загальних питань".

Деталі: ЦНАПи працюватимуть з 10:00 до 16:00.

Інформацію щодо роботи ЦНАПів, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через ЦНАПи, можна отримати за телефонами: 044 202 60 38 та 044 202 60 39.

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Теми: Київвійна
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