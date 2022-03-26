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В Киеве возобновляют работу ЦНАПы

Ирина БалачукСуббота, 26 марта 2022, 09:25
В Киеве возобновляют работу ЦНАПы
Фото с Facebook ЦНАП Киева

В Киеве с 28 марта возобновляют работу Центра предоставления административных услуг.

Источник: сайт Киевской городской военной администрации со ссылкой на первого заместителя главы КГВА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "Будет производится выдача готовых документов и предоставление консультаций по общим вопросам".

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Детали: ЦНАПы будут работать с 10:00 до 16:00.

Информацию о работе ЦНАПов, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание, поданных через ЦНАПы, можно получить по телефонам: 044 202 60 38 и 044 202 60 39.

Темы: Киеввойна
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