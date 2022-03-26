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Окупанти вже втратили 117 літаків та 127 гелікоптерів - дані Генштабу

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 09:33
Окупанти вже втратили 117 літаків та 127 гелікоптерів - дані Генштабу

Від початку повномасштабної війни російські окупанти втратили 575 танків, 117 літаків та 127 гелікоптерів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 16400 осіб,
  • танків ‒ 575 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
  • артилерійських систем – 293 од,
  • РСЗВ - 91 од,
  • засоби ППО - 51 од,
  • літаків – 117 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки - 1131 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56,
  • спеціальна техніка - 19.
  • пускові установки ОТРК/ТРК / - 2.
 

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаРосія
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