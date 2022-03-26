Окупанти вже втратили 117 літаків та 127 гелікоптерів - дані Генштабу
Субота, 26 березня 2022, 10:33
Від початку повномасштабної війни російські окупанти втратили 575 танків, 117 літаків та 127 гелікоптерів.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 16400 осіб,
- танків ‒ 575 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
- артилерійських систем – 293 од,
- РСЗВ - 91 од,
- засоби ППО - 51 од,
- літаків – 117 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки - 1131 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56,
- спеціальна техніка - 19.
- пускові установки ОТРК/ТРК / - 2.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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