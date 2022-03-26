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Оккупанты уже потеряли 117 самолетов и 127 вертолетов - данные Генштаба

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 09:33
Оккупанты уже потеряли 117 самолетов и 127 вертолетов - данные Генштаба

С начала полномасштабной войны российские оккупанты потеряли 575 танков, 117 самолетов и 127 вертолетов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 16400 человек,
  • танков ‒ 575 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1640 ед,
  • артиллерийских систем – 293 ед,
  • РСЗО - 91 ед,
  • средства ПВО - 51 ед,
  • самолетов – 117 ед,
  • вертолетов – 127 ед,
  • автомобильной техники - 1131 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
  • специальная техника – 19,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК/-2.
 

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcия
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