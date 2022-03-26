Оккупанты уже потеряли 117 самолетов и 127 вертолетов - данные Генштаба
Суббота, 26 марта 2022, 10:33
С начала полномасштабной войны российские оккупанты потеряли 575 танков, 117 самолетов и 127 вертолетов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 16400 человек,
- танков ‒ 575 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1640 ед,
- артиллерийских систем – 293 ед,
- РСЗО - 91 ед,
- средства ПВО - 51 ед,
- самолетов – 117 ед,
- вертолетов – 127 ед,
- автомобильной техники - 1131 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
- специальная техника – 19,
- пусковые установки ОТРК/ТРК/-2.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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