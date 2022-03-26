10 гуманітарних коридорів погодили на 26 березня
Очільниця міністерства реінтеграції Ірина Верещук оприлюднила плани роботи гуманітарних коридорів 26 березня.
Джерело: Верещук у відеозверненні
Деталі: Погоджено 10 гуманітарних коридорів:
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті
Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців 26 березня не буде
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
з села Плесецьке до міста Фастів
- Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Центральна, 57.
з села Северинівка до Білогородки
- Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20
з міста Бородянка до міста Біла Церква
- Місце зборів – вулиця Центральна, 331
з сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква
- Місце зборів – торгівельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
з міста Рубіжне
- Місце зборів – вулиця Чехова, 11.
з селища Нижнє
- Місце зборів – вулиця Паркова, 13.
місто Лисичанськ
- Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
з міста Попасна
- Місце зборів: вул. Первомайська, 42
місто Сєвєродонецьк
- Місце зборів: проспект Хіміків, 28
місто Гірське
- Місце зборів: вул. Гагарина, 13
За словами Верещук, окупанти запланували показову акцію – збираються примусово депортувати з Херсону в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.