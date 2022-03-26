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10 гуманітарних коридорів погодили на 26 березня

Роман ПетренкоСубота, 26 березня 2022, 10:37

Очільниця міністерства реінтеграції Ірина Верещук оприлюднила плани роботи гуманітарних коридорів 26 березня.

Джерело: Верещук у відеозверненні

Деталі: Погоджено 10 гуманітарних коридорів:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті 

Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців 26 березня не буде

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВІДЕО ДНЯ

з села Плесецьке до міста Фастів 

  • Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Центральна, 57.

з села Северинівка до Білогородки

  • Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20 

з міста Бородянка до міста Біла Церква

  • Місце зборів – вулиця Центральна, 331

з сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква

  • Місце зборів – торгівельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 

з міста Рубіжне 

  • Місце зборів – вулиця Чехова, 11.

з селища Нижнє 

  • Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

місто Лисичанськ 

  • Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

з міста Попасна

  • Місце зборів: вул. Первомайська, 42

місто Сєвєродонецьк

  • Місце зборів: проспект Хіміків, 28

місто Гірське

  • Місце зборів: вул. Гагарина, 13

За словами Верещук, окупанти запланували показову акцію – збираються примусово депортувати з Херсону  в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.

Теми: гуманітаркаевакуаціявійнаРосія
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